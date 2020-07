Die Aktie des österreichen Biotech-Unternehmens Marinomed Biotech legt am heutigen Freitag einen deutlichen Kurssprung hin. Gut zehn Prozent geht es am Handelsplatz Frankfurt nach oben auf 97,50 Euro. Grund sind starke präklinische Daten für Carragelose. Diese hatten Potenzial gezeigt, das Risiko an Covid-19 zu erkranken zu reduzieren oder auch die Krankheit zu behandeln.Daten aus Zellkulturtests bestätigen, dass Carragelose eine deutliche, dosisabhängige Reduktion der Infektion von Zellen durch ...

