WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich der Häusermarkt im Juni weiter von der Corona-Krise erholt, allerdings etwas weniger als erwartet. Wie das Handelsministerium am Freitag in Washington bekanntgab, wurden 17,3 Prozent mehr Bauten begonnen als im Vormonat. Die Baugenehmigungen stiegen zum Vormonat um 2,1 Prozent. Analysten hatten höhere Zuwächse von im Schnitt 22,2 Prozent beziehungsweise 6,3 Prozent erwartet.



Im Jahresvergleich sehen die Zahlen schwächer aus. Gegenüber Juni 2019 lagen die Baubeginne 4,0 Prozent tiefer. Die Baugenehmigungen, die den Beginnen zeitlich vorauslaufen, sanken um 2,5 Prozent./bgf/jkr/mis

