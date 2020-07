Wien (www.fondscheck.de) - Im Vorstand der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) kommt es zu Veränderungen, so die Experten von "FONDS professionell".Risikovorstand Volker Wirth (65) trete zum 1. Januar 2021 in den Ruhestand ein. Sein Nachfolger werde Anastasios Agathagelidis, aktuell Bereichsleiter im Risikomanagement für große Unternehmenskunden und Financial Institutions. Zugleich steige Stefanie Münz in den Konzernvorstand auf und werde dort das Ressort Finanzen und Operations übernehmen. Sie sei bisher bereits Bereichsvorstand für Finanzen und Strategie. Diese Bereichsvorstandsfunktion entfalle künftig. ...

