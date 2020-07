Russlands Währung hat gegenüber anderen, administrativ gesteuerten "Ölwährungen' den Vorteil, dass man an ihr die Einflüsse auf Russlands Wirtschaft und Finanzmärkte sowie deren Gewichtung tendenziell deutlich besser ablesen kann als in Währungssystemen mit festen Wechselkursen.Der Grund dafür ist einfach: Man erspart sich das Verpulvern von hart zusammengekratzten Devisenreserven, die man nicht zur Aufrechterhaltung einer Pseudostabilität am Devisenmarkt aufwenden muss. Und diese Devisen sind zwar aufgrund der doch weitsichtigen, auf zunehmende Autarkie setzende Politik der Währungsreserven angestiegen und leisten nun gute Dienste dabei, die inländischer Wahlbevölkerung im Corona-Schock und bei der bereits zuvor bestehenden Wachstumsschwäche bei der Stange zu halten.

