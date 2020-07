Vor Kurzem hat Paion die US-Zulassung für Remimazolam (Byfavo) in der Indikation Kurzsedierung erhalten. Dieser Meilenstein löste eine Zahlung vom Partner Cosmo Pharmaceuticals an die Aachener in Höhe von 15 Millionen Euro aus. Allerdings werden die Schweizer in Zukunft nicht mehr die Lizenzvereinbarung mit Paion inne haben.Acacia übernimmt die Lizenzvereinbarung von Cosmo. Die Bedingungen der Lizenzvereinbarung bleiben unverändert, bestehen jetzt jedoch zwischen Paion und Acacia, wobei Cosmo nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...