NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Daimler nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Diese hätten sämtlich die Erwartungen überboten, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung. Beeindruckt habe ihn der Mittelzufluss von 685 Millionen Euro, denn hier habe der Markt im Mittel mit einem Abfluss von 2,1 Milliarden Euro gerechnet./bek/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2020 / 17:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2020 / 18:17 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

