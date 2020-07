H&K AG: CDE übernimmt Mehrheitsanteil der H&K AGDGAP-Ad-hoc: H&K AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen H&K AG: CDE übernimmt Mehrheitsanteil der H&K AG17.07.2020 / 15:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.CDE übernimmt Mehrheitsanteil der H&K AG Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat der Aktionärin Compagnie de Développement de l'Eau (CDE) S.A., Luxemburg die Freigabe zum Erwerb eines Mehrheitsanteils an der H&K AG am 15. Juli 2020 erteilt. Der Vorstand der H&K AG (ISIN: XS0626438112 & XS0626436769 / WKN: A1KQ5P) wurde heute am 17.07.2020 unterrichtet, dass der CDE eine Mehrheitsbeteiligung an der H&K AG gehört.17.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: H&K AG Heckler & Koch-Straße 1 78727 Oberndorf am Neckar Deutschland Telefon: 07423 79-0 Fax: 07423 79-2327 E-Mail: info.ir@heckler-koch-de.com Internet: www.heckler-koch.com ISIN: DE000A11Q133, XS1649057640 WKN: A11Q13 Börsen: Auslandsbörse(n) Paris EQS News ID: 1096557Ende der Mitteilung DGAP News-Service1096557 17.07.2020 CET/CEST