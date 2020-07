Wien (www.fondscheck.de) - Es hat zwar gedauert, aber nach einer langen Durststrecke kommt der Fondsklassiker Carmignac Patrimoine (ISIN FR0010135103/ WKN A0DPW0) wieder in die Spur, so die Experten von "FONDS professionell".Er nähere sich aktuell dem Performance-Durchschnitt seiner Vergleichsgruppe an. Die Belohnung dafür: Die Analysen von Scope würden den Mischfonds seit neuestem mit der Note "C" bewerten - das Notenspektrum reiche von A bis E, wobei A und B als Top-Rating gelten würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...