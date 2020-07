Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Mit einer eigens konzipierten Webseite will der Bund Reisenden und Tourismuswirtschaft Informationen geben, um auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu reagieren. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Bareiß, stellte laut dem Wirtschaftsministerium den neuen "Tourismus-Wegweiser" vor, der "für mehr Transparenz und Sicherheit auf Reisen" sorgen solle.

"Reisende erhalten auf einen Blick den aktuellen Stand der Corona-Regelungen in allen Bundesländern", erklärte Bareiß. Änderungen der jeweiligen Beschränkungen in den Urlaubsgebieten würden regelmäßig aktualisiert. Erstmalig seien die zum Teil komplexen Bestimmungen der Bundesländer transparent ausgewertet und dargestellt worden. Hinter dem neuen Angebot steht das Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes, das laut dem Ministerium in dessen Auftrag als Mittler zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Bundespolitik fungiert.

