FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CALIFORNIA RES DL-,01 1CLB US13057Q2066
AB/FROM ONWARDS 17.07.2020 16:00 CET
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CALIFORNIA RES DL-,01 1CLB US13057Q2066
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