Der Goldpreis verharrt derzeit auf hohem Niveau. Am Donnerstag rutschte er kurzzeitig unter die Marke von 1.800 Dollar je Feinunze. Auslöser war ein plötzlich steigender USD, der damit seine vorherigen Verluste vom Tage wettmachte, so Eugen Weinberg, Leiter Rohstoffanalyse bei der Commerzbank. Der Rücksetzer traf jedoch unmittelbar auf neues Kaufinteresse, was ganz klar positiv zu werten ist. Am Freitagnachmittag notiert die Feinunze bei 1.807,60 Dollar.

