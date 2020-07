NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial ist nach dem kleineren Vortagesrückschlag zum Wochenschluss etwas unter Druck geblieben. Der US-Leitindex gab am Freitag im frühen Handel um 0,22 Prozent auf 26 674,81 Punkte nach.



Getrieben von der Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff war der Dow zur Wochenmitte noch bis auf 27 071 Punkte angestiegen und hatte damit den Kurseinbruch Mitte Juni wieder wett gemacht. Anschließend ging ihm jedoch etwas die Kraft aus - auch wegen der Sorgen um eine heftige zweite Welle der Viruserkrankung.



Der breiter gefasste S&P 500 fiel am Freitag um 0,11 Prozent auf 3212,18 Zähler. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 büßte 0,36 Prozent auf 10 588,30 Punkte ein./la/he



