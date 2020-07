Die Aktie von ADVA Optical Network ist derzeit der größte Gewinner im SDAX-Index . Gegenwärtig liegt das Aktienbarometer mit 0,45 Prozent im Plus. Die privaten und institutionellen Investoren an den Börsen in Deutschland sind zur Stunde überwiegend optimistisch gestimmt. Der SDAX kann leicht zulegen .

Den vollständigen Artikel lesen ...