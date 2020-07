PRAG (dpa-AFX) - Tschechien kommt grenzüberschreitenden Paaren entgegen, die durch die Corona-Einreisebeschränkungen seit Monaten getrennt sind. Unverheiratete Partner aus Drittstaaten außerhalb der EU dürfen ab Montag unter bestimmten Bedingungen einreisen, wie Gesundheitsminister Adam Vojtech am Freitag bei Twitter bekanntgab. Sie müssen nachweisen, dass sie in einer langfristigen Beziehung mit einer Tschechin oder einem Tschechen stehen. Vor der Reise muss unter anderem eine eidesstattliche Versicherung vorgelegt werden.



Ähnliche Ausnahmeregelungen für unverheiratete Paare gibt es bisher nur in Österreich und Dänemark sowie bald auch den Niederlanden. Unter dem Stichwort "LoveIsNotTourism" (Liebe ist kein Tourismus) kämpfen derzeit viele Paare in den sozialen Netzwerken für ein Wiedersehen. Die EU hatte ihre Außengrenzen Anfang Juli zunächst nur für bestimmte außereuropäische Länder wieder geöffnet. Für die Umsetzung sind die Mitgliedstaaten selbst zuständig./hei/DP/eas

