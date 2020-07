Eine Beteiligungsfirma im Besitz des russischen Staatsfonds habe ein Abkommen mit der AstraZenca geschlossen, den erfolgreichen Impfstoff der Briten zu kaufen. Die Vereinbarung sehe vor, diesen dann auch in Russland weiterzuentwickeln und zu produzieren. Das teilte Kirill Dimitriew, Sprecher des Staatsfonds Moskauer Medienvertretern mit. Als Folge zog die Notierung der AstraZenca-Aktie an Londoner Börse um über fünf Prozent an, das Wettrennen um den Impfstoff spitzt sich zu.Die Briten forschen intensiv ...

