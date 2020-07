FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag bis zum Abend im Kurs leicht nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel zuletzt um 0,10 Prozent auf 176,25 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,45 Prozent.



Der Handel am Anleihemarkt fiel vor dem Wochenende richtungslos aus. Nennenswerte Impulse blieben rar. In den USA trübte sich die Verbraucherstimmung aufgrund der angespannten Corona-Lage spürbar ein. Ansonsten gab es wenig marktbewegende Ereignisse.



Mit Spannung blicken die Anleger auf ein Großereignis in Europa. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union beraten zur Stunde über ein von der EU-Kommission geplantes milliardenschweres Finanzpaket zur Linderung der Corona-Krise. Allerdings besteht in zentralen Fragen Uneinigkeit, weshalb eine rasche Einigung als unwahrscheinlich gilt. "Angesichts der Unstimmigkeiten was die Größe und Struktur des Wiederaufbaufonds anbelangt, bleiben wir skeptisch, dass dieser Gipfel schon eine Einigung bringen wird", urteilen Analysten der Dekabank./bgf/he

