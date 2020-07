Die Wiener Börse schloss am Freitag mit schwächeren Notierungen. Der heimische Leitindex ATX gab um 0,43 Prozent auf 2.313,30 Zähler nach, konnte sich aber deutlich von seinen Tiefstständen im Verlauf entfernen. Der ATX Prime verlor 0,38 Prozent auf 1.178,53 Punkte.Im Fokus standen am Freitag der EU-Sondergipfel in Brüssel, sowie die wachsende Besorgnis wegen steigender Corona-Neuinfektionen - vor ...

