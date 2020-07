NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Morphosys nach der Zahlenvorlage des Pharmaherstellers Johnson & Johnson (J&J) zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Analyst Graig Suvannavejh untersuchte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Auswirkungen auf den deutschen Antikörper-Spezialisten. Dieser ist mit J&J über dessen Pharma-Tochter Janssen als Lizenznehmer für das Mittel Tremfya (Guselmab) zur Behandlung von Plaque-Psoriasis verbunden. Die weltweiten Tremfya-Umsätze hätten die Konsensschätzung übertroffen und entsprächen zudem weitgehend Morphosys' Erwartung an die Lizenzgebühren für 2020. Alles in allem scheine Tremfya trotz Corona gut zu laufen./ck/la



ISIN: DE0006632003

