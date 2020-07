ZÜRICH (Dow Jones)--Wie schon am Donnerstag haben am Schweizer Aktienmarkt auch am Freitag die Kursverluste leicht überwogen. Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 10.411 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und 6 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 37,7 (Donnerstag: 41,54) Millionen Aktien.

Auch bei den Einzelwerten im SMI hielten sich die Bewegungen eher in Grenzen. Mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 2.449,00 Franken waren SGS schon der größte Gewinner des Tages. Die Analysten von Berenberg haben die Aktie zum Kauf empfohlen und als Kursziel 2.700 Franken ausgegeben. Der Warenprüfer könne dank seiner Branchendiversifizierung und seiner breiten geografischen Aufstellung in einmaliger Weise flexibel auf veränderte Bedürfnisse des Marktes beim Testen und Zertifizieren reagieren, so die Begründung. Besonders in Krisenzeiten sei das ein Pluspunkt.

Dass Swisscom den Verkauf einer 22,4-prozentigen Beteiligung an BICS (ehemals Belgacom International Carrier Services), einer Tochter von Proximus erwägt, bewegte die Aktie kaum, sie legte minimal zu.

In der zweiten Reihe sorgte die Online-Apotheke Zur Rose mit einer Übernahme, einer Kapitalerhöhung und Quartalszahlen für Gesprächsstoff. Das Unternehmen kauft die deutsche Teleclinic für einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Das Kapital wurde im Eilverfahren um 212 Millionen Franken erhöht. Die Zweitquartalszahlen fielen derweil nach Meinung der Deutschen Bank und von Baader Helvea schwächer als erwartet aus.

Die Deutsche Bank erhöhte dennoch das Kursziel deutlich auf 360 von 280 Franken, weil sich das Bestellverhalten mittlerweile wieder stabilisiert habe und das dritte Quartal eine wieder bessere Entwicklung bringen werde. Die Zur-Rose-Aktie legte um 2,4 Prozent zu auf 294 Franken.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2020 12:08 ET (16:08 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.