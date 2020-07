Die erste weltweite klinische Phase-III-Studie der WHO mit dem inaktivierten Impfstoff von Sinopharm CNBG zur Bekämpfung von COVID-19 wurde in Abu Dhabi gestartet, inspiriert vom Engagement der Führung der VAE, die Pandemie durch globale Zusammenarbeit zu überwinden.

H.E. Sheikh Abdullah bin Mohammed Al Hamed, Chairman of Department of Health, Abu Dhabi, being administered the world's first clinical Phase III trial of inactivated vaccine to combat COVID-19 (Photo AETOSWire).