Der Hype im Bereich Elektromobilität schien kein Ende zu kennen. Die Aktien von NIO und Tesla rauschten regelrecht senkrecht in die Höhe. Ein Melt-up, der einige Aktionäre in den letzten Wochen reich gemacht hat. Wenn man Gewinne mitgenommen hat. Denn am Ende zählen nicht Papier-Gewinne, sondern nur realisierte Gewinne.Wie gewonnen, so behaltenWie schnell sich Papier-Gewinne in Luft auflösen können, zeigt die NIO-Aktie. Parallel zur Rallye bei Tesla explodierten auch bei NIO die Notierungen und erreichten am 10. Juli den bisher höchsten Schlusskurs (14,98 US-Dollar) und am 13. Juli den bisher höchsten Intraday-Kurs (16,42 US-Dollar). Inzwischen notiert die Aktie wieder bei 11 US-Dollar und verzeichnete heute Intraday-Kurse von bis zu 10,68 US-Dollar. Eine Korrektur von 35 % innerhalb einer Börsenwoche.

