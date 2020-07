PRAG (dpa-AFX) - Tschechien will bis Anfang kommenden Jahres über den milliardenschweren Kauf von mehr als 200 Schützenpanzern entscheiden. "Es ist das größte Modernisierungsprojekt in der modernen Geschichte der tschechischen Streitkräfte", sagte Verteidigungsminister Lubomir Metnar an Freitag in Prag nach Gesprächen mit seiner Amtskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer. Unter den drei noch verbliebenen Bietern ist auch Rheinmetall mit seinem Gefechtsfahrzeug "Lynx".



Das Auftragsvolumen der Bestellung könnte nach früheren Angaben zwei Milliarden Euro betragen. Tschechien will den Schützenpanzer in sieben Varianten bestellen. Sie sollen Ersatz für sowjetische BVP-2 sein, deren Lebensdauer erreicht ist. Mitbewerber sind das Panzerfahrzeug ASCOD von General Dynamics European Land Systems und der schwedische CV90. Beide Minister bekräftigten mit Blick auf europäische Vergaberichtlinien, dass über Details des Projekts nicht politisch verhandelt werde./cn/DP/he

