Ein glänzendes Resultat zum 2. Quartal sowie 1. Halbjahr 2020 legte heute der Weltmarktführer in der Herstellung von Zigarren und entsprechendem Tabak, Kautabak, Schnupftabak sowie dem nur in Norwegen und Schweden zugelassenen Lutschtabak (sog. "SNU"), SWEDISH MATCH (SE0000310336), vor.Die Aktie wurde dabei mit einem Tages-Kurssprung um bis zu + 12 % auf 724,80 SEK mit einem Schlag auf ein weiteres historisches Aktienkurshoch katapultiert.Gerade in schon vergangenen, erst recht aber nun in aktuellen Corona-Zeiten, in denen Zigarettengenuss unter der klassischen, jedoch nachweislich besonders gesundheitsschädigenden, tiefen Lungeninhalation im Trend immer weniger gesellschaftsfähig wird (dies gilt für den gesundheitlich mittlerweile immer stärker kritisierten Inhalations-Genuss sog. E-Zigaretten ebenso in wachsendem Maße), kommen somit offenbar die weit stärker auf die weniger gesundheitsschädliche Mund-/Naseninhalation konzentrierten Tabakprodukte von Swedish Match derzeit immer mehr zur Geltung.

