BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach gut dreistündiger Unterbrechung beraten die EU-Staaten beim Sondergipfel zum Corona-Aufbauplan wieder in großer Runde. Das Abendessen der 27 Staats- und Regierungschefs werde jetzt beginnen, teilte der Sprecher des EU-Ratschefs Charles Michel am Freitag auf Twitter mit.



Michel hatte das Treffen am frühen Abend unterbrochen, um in bilateralen Gesprächen Kompromisslinien im Streit um den Corona-Aufbauplan auszuloten. Der Belgier beriet unter anderem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte und dem Ungarn Regierungschef Viktor Orban. Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron nutzten die Zeit für Gespräche mit Orban, Österreichs Kanzler Sebastian Kurz und Polens Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki, wie Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter schrieb.



Verhandelt wurde über einen schuldenfinanzierten Corona-Aufbauplan im Umfang von 750 Milliarden Euro und den nächsten siebenjährigen Finanzrahmen der EU mit einem Umfang von mehr als 1000 Milliarden./wim/DP/he

