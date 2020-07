Die Kurse von US-Anleihen sind am Freitag überwiegend ins Minus gedreht. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel am Rentenmarkt.Gesprächsthema unter den Anlegern bleibt die Zuspitzung der Corona-Krise in den USA. Mit rund 77.300 gemeldeten Fällen hat die Zahl der Neuinfektionen einen neuen Höchststand erreicht. Am Markt wird zwar befürchtet, dass die Entwicklung die angelaufene Erholung ...

