NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ericsson nach Zahlen zum zweiten Quartal von 108 auf 112 schwedische Kronen angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Der schwedische Netzwerkausrüster habe stark abgeschnitten und beim operativen Ergebnis (Ebit) die Markterwartung deutlich übertroffen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu beigetragen hätten unerwartet hohe Umsätze und insbesondere die insgesamt starken Bruttomargen, die nicht wesentlich durch Abschreibungen im China-Geschäft beeinträchtigt worden seien./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2020 / 19:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000108656

