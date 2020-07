DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zur drohenden Insolvenzwelle:



"Die kommende Insolvenzwelle kann selbst der Berliner Finanz-Wumms nicht verhindern. Am augenfälligsten dürfte der Einzelhandel leiden. Leerstände und verödete Innenstädte werden das Ergebnis sein. Und was einmal weg ist, das lehrt die Erfahrung, ist es für immer. Was auch für Gastronomie, Reisebüros, Eventagenturen und viele andere gilt. Weil Firmen, die zahlungsunfähig sind, dies vorläufig beim Amtsgericht nicht melden müssen, kann alles noch viel schlimmer werden. Darunter sind nämlich Betriebe, die schon vor Corona nur durch billiges Geld noch am Markt waren."/yyzz/DP/he

