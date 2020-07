LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" schreibt zu Nato-Ziel/AKK:



Die absurde Zwei-Prozent-Logik besteht ja darin, dass es wirtschaftlich weniger erfolgreichen Nato-Ländern leichter fällt, als Musterschüler im Fach Verteidigung dazustehen. Derweil hat Deutschland seine Rüstungsausgaben schon spürbar angehoben, ist dem Ziel aber trotzdem nicht sonderlich näher gekommen. Über die Fähigkeiten der Nato sagt diese Vorgabe ohnehin nichts aus. Aber genau darauf kommt es an. Das hat Kramp-Karrenbauer jetzt erkannt. Ihr Vorschlag für eine neue Berechnungsgrundlage ist zweifellos der bessere Weg, auch wenn der Teufel noch im Detail steckt, wie sich Soldaten, Waffen und anderes militärisches Gerät in Prozentanteile umrechnen lassen. Ihr Plan hat es verdient, in den anderen Nato-Ländern gehört zu werden./yyzz/DP/eas

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de