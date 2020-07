von Andreas Hohenadl, Euro am Sonntag Ein prüfender Blick in die Hotellobby: fast alle Plätze leer. Die Vierergruppe dort in der Ecke könnte gehen - hier ist es ruhig und die Sitzmöbel stehen weit genug auseinander. Das ist wichtig für ein Interview in Corona-Zeiten. Mark Mobius, mit seinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...