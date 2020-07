SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Ein Ausfall bei der IT-Sicherheitsfirma Cloudflare hat am Freitag populäre Dienste und Websites wie den Chat-Service Discord und das Spiel "League of Legends" für viele Nutzer zeitweise lahmgelegt. Cloudflare betonte umgehend, dass es sich nicht um eine Attacke, sondern um ein technisches Problem gehandelt habe. Der Defekt in einem Router habe dazu geführt, dass Teile des Netzwerks nicht verfügbar waren.



Diverse Dienste und Websites greifen auf den Service von Cloudflare unter anderem zur Absicherung ihrer Systeme zurück. Diese Woche hatte ein beispielloser Hacker-Angriff auf Twitter für Aufsehen gesorgt. Dabei bewarben Unbekannte über Accounts von Prominenten wie unter anderem Ex-Präsident Barack Obama und Tesla-Chef Elon Musk eine Betrugsmasche mit der Krypto-Währung Bitcoin./so/DP/zb

