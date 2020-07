Was für eine Woche - Onlineanbieter liefern umsatzzuwächse wie aus einer anderen Welt, Aktien schießen hoch wegen Impfstoffhoffnungen, Übernhamepreise werden erhöht und der DAX kratzt an der 13.000 Punkte-Marke. Krise scheint vergessen, Covid-19 scheint vergessen - Ruhe vor dem Sturm? Wir hatten uns am letzten Wochenende nach einem WOCHENRÜCKBLICK .- Fast Sensationelles bei Hypoport, Qiagen, Shopapotheke, Nordex, ... mit vielen positiven Unternehmensnews, angeschaut was in der nunmehr letzten Woche spannend werden könnte:Diese Woche Weichenstellungen bei Gerresheimer, Zalando, Qiagen, BioNTech. ...

