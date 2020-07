Was ist diese Woche bei unserern "Wasserstoffwerten" passiert: NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) gefällt JP Morgan "Storyaktie", NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) gibt Mitarbeiteroptionen zu 21,75 NOK (ca. 2,04 EUR), Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) mit neuem Produkt für 15 Mrd. Markt, Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085) reibt sich die Hände: EU-Programm soll Schub geben - feierte man am Montag. Auch wenn diese Woche die Wasserstoffaktien eher im Konsoliiderungsmodus verharrten, so ist doch das Umfeld mittel- und langfristig mehr als positiv für Wasserstoffaktien - viel Perspektive, ...

