GoldDie Spannung steigt am Edelmetallmarkt!Wer so eine Realität hat, der braucht eigentlich kein Reality-TV mehr (oder vielleicht gerade deshalb erst recht)! Denn das offene Koppelsystem Natur- Gesellschaft zeigt in letzterem Teilsystem zunehmend Stresssymptome. Und zwar nicht nur aufgrund des Corona-Schocks auf deren Institutionen, sondern auch durch seine dysfunktionelle Steuerung dieses reflexiven Teilsystems (selbstreferenzielle Governance).Aus dieser blutleeren systemtheoretischen Perspektive braucht man aber auch nicht viel Fantasie, um die Funktion von Edelmetallen in der Menschheitsgeschichte zu erkennen. Denn diese war in den allermeisten vergleichbaren Situationen der letzten 3.000 Jahre die gleiche wie heute. Seuchen, für die man weder den Übertragungsweg noch ein Gegenmittel kannte, waren über weite Strecken die Regel in der Weltgeschichte.

Den vollständigen Artikel lesen ...