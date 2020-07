BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im EU-Streit um den Corona-Aufbauplan bereitet Ratschef Charles Michel Diplomaten zufolge einen weiteren Kompromissvorschlag vor. Bereits der Vorschlag vom Vormittag habe die Verhandlungen der Staats- und Regierungschefs wieder in Gang gebracht, hieß es am frühen Samstagabend. Dennoch gebe es weiterhin intensive Gespräche.



Dabei gehe es immer noch um die Kontrolle der Auszahlung von Hilfsgeldern, den Umfang des Aufbauprogramms sowie das Verhältnis von Zuschüssen und Krediten. Die Möglichkeit, die Auszahlung der Corona-Hilfsgelder künftig an rechtsstaatliche Standards in den Empfängerländern zu koppeln, sei bisher nicht ausführlich diskutiert worden.



Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und die anderen Staats- und Regierungschefs verhandeln seit Freitagvormittag über ein Finanz- und Krisenpaket von gut 1,8 Billionen Euro. Es geht zum einen um ein schuldenfinanziertes Konjunktur- und Investitionsprogramm gegen die Corona-Krise im Umfang von 750 Milliarden Euro und zum anderen um den neuen siebenjährigen EU-Haushaltsrahmen im Umfang von mehr als 1000 Milliarden Euro./wim/DP/nas

