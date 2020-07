BRÜSSEL (dpa-AFX) - Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hat die Verhandlungen über ein Milliardenpaket zur Bewältigung der Corona-Krise beim EU-Sondergipfel als unerwartet schwierig bezeichnet. Es gebe noch viele ungelöste Probleme, sagte Conte in einer Videobotschaft aus Brüssel am Samstagnachmittag. Er forderte alle Beteiligten auf, sich aufeinander zuzubewegen.



Besonders die sogenannten Sparsamen Vier - Österreich, Schweden, Dänemark und die Niederlande - sähen nicht unbedingt die Notwendigkeit, eine schnelle und gemeinsame Lösung zu finden, erklärte er. Umstritten sei weiter das Verhältnis von Zuschüssen und Krediten bei den Corona-Hilfszahlungen, sagte Conte.



Seit Freitag verhandeln die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder ein milliardenschweres Hilfspaket gegen die Corona-Krise. Italien und Spanien sind von der Pandemie besonders hart getroffen und verlangen schnelle europäische Hilfen. Die Sparsamen Vier stellen dafür indes Bedingungen und haben weiter Bedenken gegen das Prinzip der Zuschüsse an Krisenstaaten./jon/DP/nas

