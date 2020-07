BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach achtstündiger Unterbrechung beraten die EU-Staaten beim Sondergipfel in Brüssel wieder in großer Runde. Das Abendessen mit den 27 Staats- und Regierungschefs habe begonnen, teilte der Sprecher von EU-Ratschef Charles Michel am Samstagabend auf Twitter mit. Diplomaten zufolge wollte Michel beim Essen mögliche Kompromisslinien erläutern.



Zuvor hatte er zusammen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel stundenlang versucht, eine Lösung im Streit um den milliardenschweren EU-Aufbauplan auszuloten. Dabei berieten sie in wechselnden Konstellationen mit den anderen Staats- und Regierungschefs.



Die EU-Staaten verhandeln seit Freitagvormittag über ein Finanz- und Krisenpaket von gut 1,8 Billionen Euro, mit dem die historische Rezession infolge der Corona-Krise abgeschwächt werden soll. Es geht zum einen um ein schuldenfinanziertes Konjunktur- und Investitionsprogramm gegen die Corona-Krise im Umfang von 750 Milliarden Euro und zum anderen um den neuen siebenjährigen EU-Haushaltsrahmen im Umfang von mehr als 1000 Milliarden Euro./wim/DP/zb

