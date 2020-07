Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus hat die Anleger in Freude versetzt und die Kurse steigen lassen. Der DAX notiert damit nur noch knapp unterhalb der runden Zahl von 13.000 Punkten. Daneben sorgen auch positive Signale seitens der US-Notenbank für Unterstützung.

Insgesamt achten die Anleger aktuell aber etwas zu sehr auf positive Nachrichten bzw. blenden negative Faktoren aus. Dieser Fehler könnte in den kommenden Wochen korrigiert werden. Für den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump läuft es im Wahlkampf aktuell nicht nach seinen Vorstellungen.

Schließlich erkennen mehr und mehr US-Bürger, wie Trump zwar viel angekündigt, aber wenig erreicht hat. Zudem wird sein Versagen als Krisenmanager im Umgang mit der Corona-Pandemie immer deutlicher. Last but not least wird davon auch die konjunkturelle Entwicklung in Mitleidenschaft gezogen.

Saisonal betrachtet, befinden wir uns vor dem schwächsten Abschnitt des Börsenjahres. So zeigen sowohl der August als auch der September im langfristig Ergebnis. Dies lässt sich unter anderem auch auf die hoch gesteckten Erwartungen an die Zahlen des zweiten Quartals zurückführen.

Auch in diesem Jahr könnte sich hierbei die eine oder andere Enttäuschung ergeben. Denn die Anleger rechnen mit weiter steigenden Notierungen und mit guten Ergebnissen. Immer weniger gehen daher auch von einem erneuten Rücksetzer aus. Was ein klares Warnsignal darstellt. ...

