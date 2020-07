Langsam aber stetig kämpft sich der DAX weiter nach oben. Wie schon in der Vorwoche legte der DAX damit auf Wochenbasis weiter zu und kann sich im Aufwärtstrend der letzten Monate behaupten. Rund 100 Punkte von der starken Eröffnung am Montag bis zum Freitagsschluss standen auf dem Kurszettel. Zwischenzeitlich (am Dienstag) sahen wir noch einmal einen Abverkauf bis 12.535 Punkte. Doch ab diesem Zeitpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...