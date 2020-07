WTI findet nach dem Gapclose keine Kraft für weitere Anstiege. EURCHF zeigt sich am Widerstand mit Abwärtsdynamik und GBPUSD wartet mit der Chance auf einen kurzfristigen Rebound auf. WTI am Widerstand - Neuer Knall nicht ausgeschlossen Tickmill-Analyse: WTI mit Gapclose WTI verharrt seit gut vier Wochen um das Level des Gapclose. Gemessen am Tief bzw. Schlusskurs der mit X markierten Kerze vom 06. März 2020, ist das der Bereich bei 40,93 USD bzw. ...

