BRüSSEL (AFP)--Im Gipfel-Streit um die Kürzung von EU-Geldern bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit hat Ungarns Regierungschef Viktor Orban eine Entscheidung beim Gipfel in Brüssel abgelehnt. Es sei "fraglich, ob es dafür überhaupt eine Basis in den Verträgen gibt", sagte Orban am Sonntag vor Journalisten. Ein solcher Mechanismus sei aus Ungarns Sicht nicht nötig. Wenn er aber eingeführt werden solle, werde dies noch "Wochen" an Verhandlungen erfordern.

Ungarn und Polen stehen wegen der Untergrabung von Werten wie der Pressefreiheit und der Unabhängigkeit der Justiz seit Jahren in der EU am Pranger. EU-Ratspräsident Charles Michel hat für den Brüsseler Finanzgipfel vorgeschlagen, die Möglichkeit zu schaffen, Mitgliedstaaten EU-Haushaltsgelder bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit künftig zu streichen oder zu kürzen.

Angesichts des Streits über den Hilfsfonds zur Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise stand dieses Thema aber bei dem seit Freitag währenden Treffen eher im Hintergrund. Orban hat jedoch offenbar den Eindruck, dass der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte die Frage prominent auf die Agenda setzen will.

Er wisse nicht, "welchen persönlichen Grund der niederländische Regierungschef hat, mich oder Ungarn zu hassen", sagte Orban. "Er macht klar, dass Ungarn aus seiner Sicht die Rechtsstaatlichkeit nicht respektiert und finanziell bestraft werden muss." Das sei "nicht akzeptabel".

Orban betonte die Notwendigkeit einer Einigung in der Frage der Corona-Hilfen. "Wir brauchen einen Deal", sagte er. Der Konflikt um die Auszahlungsbedingungen für den Corona-Hilfsfonds sei "im wesentlichen ein Streit zwischen den Niederländern und den Italienern".

Ungarn stehe "hinter Italien", sagte Orban. Es sei wichtig, dass diejenigen "das Geld bekommen, die es brauchen". Ungarn komme bei der Verteilung der Gelder aus dem Hilfsfonds jedoch eher schlecht weg. "Es ist nicht fair, aber wenigstens ist es nicht erniedrigend."

