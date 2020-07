Köln (ots) - Köln. Die Abiturientinnen und Abiturienten in Nordrhein-Westfalen haben in diesem Jahr genauso gute Leistungen erbracht wie die Absolventinnen und Absolventen des Vorjahres. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag-Ausgabe) unter Berufung das Schulministerium in Düsseldorf berichtet, liegt die Durchschnittsnote an Gymnasien und Gesamtschulen 2020 bei 2,42 (im Jahr 2019: 2,43). Im bevölkerungsreichsten Bundesland haben in diesem Jahr 88 000 Schülerinnen und Schüler ihre Abiturprüfungen abgelegt - unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Schutzmaßnahmen.



