DAX weiter wie auf Schienen: 13000 im Fokus

Langsam aber stetig kämpft sich der DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) weiter nach oben und traf dabei in dieser Woche genau auf die 13.000er-Marke. Wie schon in der Vorwoche startete der DAX dynamisch in die Woche. Rund 100 Punkte von der starken Eröffnung am Montag bis zum Freitagsschluss standen auf dem Kurszettel. Zwischenzeitlich (am Dienstag) sahen wir noch einmal einen Abverkauf bis 12.535 Punkte. Doch ab diesem Zeitpunkt kehrte die Kauflaune eindrucksvoll zurück und zog am Mittwoch den Durchbruch über die skizzierte Widerstandszone um 12.850 Punkte nach sich.

Die Folge war ein Anlaufen der 13.000er-Marke, genau genommen ein neues Verlaufshoch seit Ende Februar bei 12.999,84 Punkten. Dieses Niveau wurde im weiteren Verlauf nicht mehr überboten und stellt damit optisch und psychologisch den aktuellen Widerstand dar:

DAX-Widerstandsbereich unter 13.000

Das Wochenplus von 2,3 Prozent basierte auf der Hoffnung, ein Gegenmittel zu Covid-19 zu finden und vor allem zum Wochenausklang auf dem positiven Ausblick bei Daimler. Hier lag das Quartalsergebnis mit 1,68 Milliarden Euro zwar deutlich im negativen Bereich, doch über den Erwartungen der Analysten. Der positive Effekt von Sparmaßnahmen in der Zukunft stand im Fokus und sorgte damit letztlich für Begeisterung bei den Anlegern. Im Detail geht es um bis zu 20.000 Stellen, welche eingespart werden sollen.

Zudem wird mit Spannung ein Ergebnis vom EU-Sondergipfel in Brüssel erwartet, bei dem ein weiteres Milliardenprogramm zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise zur Diskussion steht.

Insgesamt, wenn man den Dienstag als "Ausrutscher" bezeichnet, eine positive Wochentendenz, welche sich im Detail wie folgt zeigte:

Den vollständigen Artikel lesen ...