Der seit Jahren erwartete IPO von Alibabas Finanzsparte Ant Financial scheint nun wirklich zu kommen. Dazu gibt es einiges, was potenzielle Investoren wissen sollten.? Insider: IPO von Ant Financial noch in diesem Jahr ? Hohe Bewertung ? Ant Financial dementiertAnt Financial, eine Tochter des chinesischen Internetriesen Alibaba, betreibt unter anderem den Bezahldienst Alipay. Für viele Chinesen gehört das Bezahlen mit Alipay bereits zum Alltag, über Apps können sie hiermit Kredite, ...

