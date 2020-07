Die Ratingagentur S&P vermutet, dass 2020 auf dem nachhaltigen Finanzmarkt die Kategorie "soziale und nachhaltige Anleihen" am schnellsten wachsen wird - die Emissionen übersteigen bereits jetzt die der grünen Anleihen.? S&P: Größeres Interesse an sozialen als an grünen Anleihen ? Die African Development Bank launchte eine drei Milliarden Dollar schwere Pandemie-Anleihe ? Die ICMA erweitere ihre Social-Bond-Richtlinien - auch nach Corona könnte weiter investiert werdenIm Zuge ...

