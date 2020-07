Egal ob Suppen von Knorr oder Deo von Axe: In nahezu jedem deutschen Haushalt sind Produkte von Unilever zu finden - oftmals, ohne dass Verbraucher den Großkonzern dahinter vermuten.? Unilever ist ein niederländisch-britisches Unternehmen ? Unter anderem gehören Axe, Knorr und Magnum zu Unilever ? Das Unternehmen gerät immer wieder in die KritikUnilever: Großkonzern in der KritikNach eigenen Angaben nutzen mehr als 2,5 Milliarden Menschen weltweit täglich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...