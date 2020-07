The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA 59X XFRA JP3279400000 KEIHAN HOLDINGS CO. LTD. EQ01 EQU EUR NCA 59G XFRA JP3291200008 KOBE BUSSAN CO. LTD EQ01 EQU EUR NCA 59O XFRA JP3424950008 TOKYO CENTURY CORP. EQ01 EQU EUR NCA 5B4 XFRA JP3499800005 MIT.UFJ LEASE+FIN.CO.LTD. EQ01 EQU EUR NCA 59K XFRA JP3522200009 CHUGOKU EL. PWR EQ01 EQU EUR NCA 59R XFRA JP3547670004 PERSOL HOLDINGS CO. LTD. EQ01 EQU EUR NCA 59W XFRA JP3600200004 TOHO GAS CO. LTD EQ01 EQU EUR NCA 59V XFRA JP3649800004 NAGOYA RAILROAD EQ01 EQU EUR NCA ELXA XFRA US0101982082 ELECTROLUX B ADR/2 SK 5 EQ01 EQU EUR NCA AU9A XFRA US0481731083 ATLANTIA SPA ADR 1/2/EO 1 EQ01 EQU EUR NCA 135A XFRA US8112922005 SCYNEXIS INC. DL-,001 EQ01 EQU EUR N