The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU0000095457 AUSTRALIA 20/25 BD00 BON AUD NCA PF5A XFRA DE000A28ZF69 GRAFENIA 20/UND. BD01 BON GBP NCA XFRA DE000DFK0A71 DZ BANK IS.A1399 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0A89 DZ BANK IS.A1400 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0A97 DZ BANK IS.A1401 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0BA4 DZ BANK IS.A1402 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0CC8 DZ BANK IS.A1438 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2VG4 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/20 BD01 BON EUR NCA XFRA NZGOVDT541C9 NEW ZEAL.,G. 20/41 BD01 BON NZD NCA XFRA US013051EM50 ALBERTA 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US748148SC86 QUEBEC,PROV 20/25 BD01 BON USD NCA XFRA USP2121VAF15 CARNIVAL CRP 20/26 REGS BD01 BON USD NCA XFRA US91159HJA95 U.S. BANCORP 20/30 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS2189778124 DZ BANK IS.A1398 BD02 BON USD NCA 5D6 XFRA CA42774L1094 HEROUX-DEV. EQ00 EQU EUR NCA 5DA XFRA CA45567S1083 INDIGO BOOKS EQ01 EQU EUR NCA 58O XFRA CA88709B1040 TIMBERCREEK FINL EQ01 EQU EUR NCA WNT1 XFRA CA92255Q1019 VEGASTE TECHNOLOG.CORP EQ01 EQU EUR NCA UCD2 XFRA CA92919V1085 VOYAGER DIGITAL LTD EQ01 EQU EUR NCA 4B1 XFRA CNE100003YB7 CHINA BOHAI BANK CO. HD1 EQ01 EQU EUR NCA 3XH XFRA GB00BJHPLV88 NINETY ONE PLC LS 1 EQ01 EQU EUR NCA 54K XFRA GB00BLPHTX84 ELIXIRR INTL LS -,00005 EQ01 EQU EUR NCA 5B8 XFRA JP3152740001 ABC-MART EQ01 EQU EUR NCA 59Z XFRA JP3268950007 MEDIPAL HOLDINGS CORP. EQ01 EQU EUR N