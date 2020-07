FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.07.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 21.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.07.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

GF8 XFRA GRS419003009 GREEK O.FOOTB.INH EO 0,30

AK7 XFRA AU000000ALK9 ALKANE RESOURCES LTD.

19R XFRA FR0013006558 SRP GROUPE EO -,04

