TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Aktienbörsen folgen am Montag der in engen Grenzen uneinheitlichen Vorgabe der Wall Street. In Schanghai geht es allerdings deutlich nach oben mit den Kursen. Die Coronapandemie bleibt das beherrschende Thema und der große Unsicherheitsfaktor. Die chinatreue Regierungschefin von Hongkong, Carrie Lam, sprach von einer "wirklich kritischen" Corona-Lage in der Sonderverwaltungszone: "Es gibt keine Anzeichen, dass die Lage unter Kontrolle gebracht wird". Wegen der zweiten Infektionswelle hat Hongkong wieder strenge Auflagen eingeführt. Aber auch in anderen Regionen der Welt ist das Virus weiter auf dem Vormarsch.

Dass sich die Staats- und Regierungschefs auf dem EU-Gipfel bei den Verhandlungen über den Corona-Hilfsfonds noch immer nicht einigen konnten, ist in Asien eher am Rande ein Thema. Zu Aktienkäufen animiere es aber nicht, so ein Händler. Dennoch rechne die Mehrheit der Anleger noch immer mit einer Verständigung auf den Wiederaufbaufonds.

In Tokio zeigt sich der Nikkei-225 knapp behauptet und gibt damit zwischenzeitliche Aufschläge wieder ab. Die japanischen Exporte sind im Juni stärker als befürchtet auf Jahressicht abgestürzt. Autowerte zeigen sich mit den schwachen Exportdaten im Minus. Vor allem die Exporte in die USA fielen exorbitant schlecht aus.

In Schanghai macht der Composite einen Satz um 2,6 Prozent nach oben. Händler sprechen von Nachholbedarf, nachdem die sich verschärfenden Spannungen zwischen den USA und China den Index zuletzt belastet hätten. In Hongkong reicht geht es trotz der neuen Coronawelle um 0,4 Prozent voran. Angeführt werden die Gewinner vom Versicherungssektor. Den Sektorunternehmen ist durch die Regulierer eine höhere Aktienquote zugestanden worden. China Life Insurance legen um 3,2 und Ping An Insurance um 0,7 Prozent zu.

Während Australien etwas leichtere Kurse meldet, zeigt sich der Markt im südkoreanischen Seoul gut behauptet. Volkswirte erwarten gemäß einer Befragung einen scharfen Absturz des BIP im zweiten Quartal in Südkorea. Nach einem Fall um 1,3 Prozent im ersten Quartal könnte es nun ein Minus von 2,4 Prozent werden. Die BIP-Daten werden am Donnerstag veröffentlicht. Händler betonen aber, dass schwache Daten bereits weitgehend eingepreist seien.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.003,40 -0,50% -10,18% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.675,53 -0,09% -4,06% 08:00 Kospi (Seoul) 2.199,73 -0,07% +0,09% 08:00 Schanghai-Comp. 3.298,50 +2,63% +8,14% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.177,63 +0,35% -10,89% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.608,76 -0,37% -18,75% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.596,73 +0,03% +0,48% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.40 Uhr % YTD EUR/USD 1,1429 +0,1% 1,1418 1,1395 +1,9% EUR/JPY 122,65 +0,3% 122,29 122,07 +0,6% EUR/GBP 0,9125 +0,4% 0,9089 0,9074 +7,8% GBP/USD 1,2525 -0,3% 1,2560 1,2557 -5,5% USD/JPY 107,30 +0,2% 107,09 107,12 -1,3% USD/KRW 1203,94 -0,1% 1203,94 1204,41 +4,2% USD/CNY 6,9924 +0,0% 6,9924 6,9974 +0,4% USD/CNH 6,9909 -0,0% 6,9916 6,9948 +0,4% USD/HKD 7,7534 -0,0% 7,7538 7,7536 -0,5% AUD/USD 0,6984 -0,1% 0,6989 0,6992 -0,3% NZD/USD 0,6549 0% 0,6549 0,6552 -2,7% Bitcoin BTC/USD 9.173,26 +0,0% 9.170,01 9.105,76 +27,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,34 40,59 -0,6% -0,25 -30,8% Brent/ICE 42,87 43,14 -0,6% -0,27 -31,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.808,15 1.809,82 -0,1% -1,68 +19,2% Silber (Spot) 19,31 19,31 -0,0% -0,00 +8,2% Platin (Spot) 841,05 835,95 +0,6% +5,10 -12,8% ===

