Die Futures notierten während des ganzen asiatischen Handels im Minus. Erst zum Ende der asiatischen Sitzung ergab sich eine leichte Erholung und eine positive Tendenz. Der DAX-Future erreichte ein Niveau von 12.910 Punkten (-0,20 %) und die US-Futures bewegen sich alle mehr als -0,4 % im Minus.Der DAX beendete den Handel am Freitag mit einem kleinen Plus von 0,35 % bei 12.919,61 Punkten. Auf die ganze Woche gesehen ergab sich ein Plus von 0,93 %. Auch die restlichen deutschen Benchmarks schlossen im Plus. Einzige Ausnahme war der MDAX, der -0,47 % tiefer bei 26.937,43 Punkten schloss. Die Gewinnmitnahmen bei HelloFresh (-6,05 %) und bei Sartorius (-2,78 %) kosteten die Benchmark den Tagesgewinn.

